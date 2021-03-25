Глава Ленобласти просит разрешить россиянам из Эстонии и Финляндии вакцинироваться в РФ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к зампредседателя правительства РФ Татьяне Голиковой с просьбой разрешить россиянам, проживающим на территории Эстонии и Финляндии, пересекать границу для вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Граждане (...) имеют право однократного выезда из Российской Федерации к месту постоянного проживания (большинством граждан указанное право однократного выезда к месту постоянного проживания уже использовано)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проживающие в Эстонии граждане РФ могут привиться от COVID-19 в Кингисеппском районе.

Власти сообщали, что по поручению Дрозденко объем поставок вакцины в прививочные пункты Кингисеппского района производится с учетом возможного спроса с территории Эстонии.

Ранее мэр Таллина Михаил Кылварт призвал власти Эстонии начать переговоры с Россией о поставках вакцины от коронавирусной инфекции.