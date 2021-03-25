На монахинь Среднеуральского монастыря составили два протокола

На монахинь Среднеуральского женского монастыря, который был подконтролен арестованному экс-схимонаху Сергию (Николаю Романову), составлено два протокола об административном правонарушении, сообщают адвокаты Романова, передает РИА «Новости».

Они уточняют, что двух пожилых монахинь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» оштрафовали за просроченные паспорта. Адвокаты объяснили, что женщины, давно принявшие монашество, в последний раз меняли документы при Советском Союзе.

Ранее адвокаты экс-схиигумена Сергия сообщали о приезде в Среднеуральский женский монастырь представителей УФМС, прокуратуры, министерства образования и департамента природных ресурсов. Позже они сообщили о визите Минздрава и департамента социальной политики Свердловской области.

В феврале в Среднеуральском женском монастыре проходили обыски. Правоохранительные органы заявляли, что силовики пытались найти прислужника экс-схиигумена Сергия Силуана. По версии следователей, он может быть причастен к тройному убийству, совершенному в 1999 году.

Николай Романов был отлучен от церкви по решению церковного суда Екатеринбургской епархии. Он продолжил совершать богослужения в женском монастыре, несмотря на обязательство перед епархией покинуть монастырь. Митрополия назвала эту ситуацию захватом. После ареста Романова его сторонники удерживали монастырь и не пускали внутрь представителей епархии.