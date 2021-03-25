СМИ: супруга Навального улетела в Германию

Супруга Алексея Навального Юлия Навальная покинула Россию и в очередной раз отправилась в Германию. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что самолет с женой российского блогера на борту вылетел из московского аэропорта в среду, 24 марта.

Юлия Навальная в феврале текущего года уже уезжала в Германию, в том же месяце она вернулась обратно в Москву. Причины ее поездки не назывались. Сообщалось лишь, что она находилась в ФРГ с частным визитом.

Ранее глава комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета России Андрей Климов выразил мнение, что в случае если Алексей Навальный получит реальный срок заключения, Запад может сделать ставку на его супругу.

2 февраля Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» из-за многочисленных нарушений. Условное наказание было заменено на 3,5 года реального срока в колонии общего режима с учетом срока домашнего ареста. В настоящее время Навальный находится в ИК-2 в Покрове Владимирской области.