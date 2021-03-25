Адвокаты экс-схиигумена Сергия сообщили о визите властей в монастырь на Урале

Адвокаты бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) заявили, что сотрудники силовых ведомств и двух региональных министерств приехали в Среднеуральский женский монастырь. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что речь идет о представителях УФМС, прокуратуры, министерства образования и департамента природных ресурсов.

Силовики и сотрудники министерств проведут серию проверок на территории монастыря.

В феврале в Среднеуральском женском монастыре прошли обыски – как сообщили в правоохранительных органах, силовики пытались найти прислужника экс-схиигумена Сергия Силуана. По версии следователей, он может быть причастен к тройному убийству, совершенному в 1999 году. Предполагается, что сам Силуан покинул монастырь незадолго до штурма. В то же время прихожане монастыря не верят в подозрения полиции – по их словам, келейник был примером непоколебимой веры и спокойствия.

Романов был отлучен от церкви по решению церковного суда Екатеринбургской епархии. Он продолжил совершать богослужения в женском монастыре, несмотря на обязательство перед епархией покинуть монастырь. Митрополия назвала эту ситуацию захватом. После ареста Романова его сторонники удерживали монастырь и не пускали внутрь представителей епархии.