Двух экс-депутатов Рады заподозрили в поставках вооружения из России

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о разоблачении незаконного военизированного вооруженного формирования, соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

По данным СБУ, в состав формирования входили более 150 человек, его деятельность координировали 15 граждан Украины, а организаторами формирования были бывшие депутаты Верховной рады Семен Семенченко и Евгений Шевченко.

«По версии следствия, Семен Семенченко и Евгений Шевченко являются возможными организаторами и участниками противоправной схемы по ввозу вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из Российской Федерации», – указано в сообщении.

Ведомство считает, что экс-депутаты продавали ввезенное из России вооружение государственным оборонным предприятиям по завышенным ценам.

На данный момент Семенченко, Шевченко и другие фигуранты уведомлены о подозрении по статье УК Украины о создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований, решается вопрос о мере пресечения.

Ранее сообщалось, что бывшего премьер-министра Украины подозревают в государственной измене из-за Харьковских соглашений о размещении российского флота в Крыму, подписанных в 2010 году.