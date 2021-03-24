Украинец умер после прививки вакциной AstraZeneca

Провизор аптеки военного госпиталя в украинских Черновцах скончался через несколько дней после вакцинации от коронавируса нового типа препаратом компании AstraZeneca, сообщает министерство здравоохранения Украины.

Мужчина сделал прививку 15 марта текущего года, 24 марта он скончался в больнице. По предварительной версии, причиной смерти является острый мозговой инсульт, у мужчины были тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни.

«Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у мужчины не было», – указано в сообщении.

Кроме того, по данным минздрава, мужчина нормально перенес вакцинацию и не высказывал жалоб на состояние здоровья.

23 марта в Одесской области скончалась украинская военнослужащая, за два дня до смерти прошедшая вакцинацию от коронавируса. В соответствии с результатами экспертизы, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал сообщения о побочных эффектах AstraZeneca «информационной атакой».