На Украине ввели санкции против несуществующего ресурса

Попавший в украинский санкционный список информационный ресурс «Кассад групп» уже не существует, заявил бывший руководитель ресурса, эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин в беседе с РИА «Новости».

«К включению «Кассад Групп» в санкционный список отношусь иронично, так как эта структура на данный момент не существует, о чем СНБО Украины полагалось бы знать», – отметил Рожин.

Он также добавил, что считает сам факт санкций свидетельством нацеленности Киева на разжигание антироссийских настроений.

23 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций против ряда лиц и компаний, в том числе из России. В этот список попала «Кассад групп», на которую были зарегистрированы несколько ресурсов времен активной фазы боевых действий на Донбассе.

Кроме того, украинский лидер ввел санкции в отношении ряда российских средств массовой информации, в число которых вошла «Газета.Ru».