На Украине призывают отказаться от слова «Донбасс»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов призвал не использовать наименование «Донбасс», сообщает «Страна.ua».

По словам Данилова, слово «Донбасс» не фигурирует ни в одном украинском нормативно-правовом документе и является наименованием, «навязанным» Россией.

«Слова «Донбасс» нет ни в одном нормативно-правовом документе нашего государства. Это дефиниция, которая нам навязывается Российской Федерацией <...> Есть четкие названия территории Донецкой и Луганской областей, никакого Донбасса не существует, это очень опасно, когда мы начинаем такие вещи говорить», – заявил секретарь СНБО.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал Россию причиной продолжения конфликта в Донбассе. По его словам, «если Россия согласится», то конфликт в Донбассе можно завершить за неделю. Москва настаивает на своей непричастности к конфликту и считает его внутренним делом Украины.