Исследование доверия к «Спутнику V» по всему миру показало хорошие результаты

Социологический опрос, проведенный компанией YouGov в 9 странах мира показал, что Россия как производитель вакцины от коронавируса вызывает наибольшее доверие у респондентов.

Итоги опроса показали, что 54% респондентов назвали Россию государством-производителем вакцины, которое вызывает наибольшее доверие. Далее с небольшим отставанием идут США и Великобритания.

«Спутник V», как первая в мире вакцина от коронавируса, находится на первом месте по узнаваемости — 74% опрошенных осведомлены о российском препарате.

Вакцина от центра им. Гамалеи находится на втором месте по предпочтениям респондентов после препарата Pfizer/BioNTech.

Социологический опрос был проведен с 18 февраля по 3 марта ведущей британской компанией YouGov, респондентами выступили жители стран Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока, Северной Африки и Европы.

Исследования проводились в Индии, Бразилии, Мексике, Вьетнаме, Аргентине, Алжире, ОАЭ, Сербии и на Филиппинах.

Опрос был проведен при поддержке Российского Фонда Прямых Инвестиций.

Ранее более 25% французов захотели вакцинироваться «Спутником V».