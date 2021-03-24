Меркель признала личной ошибкой решение о пятидневных пасхальных праздниках

Канцлер Германии Ангела Меркель отменила решение о продлении до пяти дней «карантинных» пасхальных праздников, граждане должны были отдыхать в условиях ограничительных мер в период с 1 по 5 апреля. Об этом сообщил телеканал Tagesschau.

Меркель назвала личной ошибкой данное решение.

«Утром я решила не вводить необходимые распоряжения по согласованным в понедельник (22 марта) дополнительным пасхальным выходным, а отменить их», — заявила канцлер после экстренного совещания с главами регионов, которое состоялось на фоне критики последних решений властей.

Также политик извинилась перед граждане и выразила сожаление относительно произошедшего.

В понедельник, 22 марта, германские власти ввели в стране продленные пасхальные праздники, вместо праздничных выходных 2, 4 и 5 апреля (в эти дни католики и протестанты отмечают Страстную пятницу и Пасху) граждане могли бы отдыхать с 1 по 5 апреля, при этом 1 и 3 апреля супермаркеты были бы закрыты, встречаться позволили бы группа, состоящим максимум из пяти человек. Власти надеялись, что эти продленные праздники помогут «сломить» третью волну пандемии в Германии.