В России выявили 8 861 случай коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России выявили 8 861 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

До этого в стране было выявлено 8 457 случаев COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавируса были зафиксированы в 85 российских регионах, при этом 12,2% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончался 401 пациент, полностью выздоровели 10 355 человек.

Больше всего заболевших за последние 24 часа выявили в Москве (1 431), Санкт-Петербурге (807), Московской области (535), Нижегородской области (328) и Ростовской области (238).

За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 483 471 случай коронавирусной инфекции, из них 96 219 — с летальным исходом. Вылечились 4 098 400 человек.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предрекли Европе продолжение распространения коронавируса. При этом в организации отметили, что ускоренная вакцинация населения может снизить скорость распространения инфекции.