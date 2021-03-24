Сенатор предложил освободить старших по многоквартирным домам от страховых взносов
Максимс Краюшкинс
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Зампредседателя палаты молодых законодателей при Совете Федерации Илья Ножечкин предложил освободить руководителей советов многоквартирных домов от уплаты страховых взносов в социальные фонд. Об этом пишет «Парламентская газета».
Согласно сообщению, многие старшие по домам являются пенсионерами. Однако отчисления в фонд соцстраха фактически переводит их в разряд работающих пенсионеров, которым индексация пенсий не положена.
Предложенное нововведение поможет восполнить этот пробел, говорится в статье.
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