Полиция завела уголовное дело из-за утечки данных москвичей, переболевших COVID-19

Следственный отдел МВД России открыл уголовное дело из-за утечки персональных данных москвичей переболевших COVID-19, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем telegram-канале.

Депутат отправил несколько запросов в Генеральную прокуратуру, МВД, Роскомнадзор, а также мэру Москвы Сергею Собянину.

«По данному факту Следственным отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красносельскому району города Москвы возбуждено уголовное дело», — говорится в ответе главка МВД на заявление Хинштейна.

Также в ответе указано, что сейчас ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

В начале декабря 2020 года персональные данные нескольких сотен тысяч москвичей попали в сеть.

Ранее Оперштаб Москвы назвал причину утечки данных москвичей, переболевших COVID-19.