Обвиняемый в убийстве из-за скандала в родительском чате угрожал свидетелю на суде

Арсен Мелконян, обвиняемый в убийстве после ссоры в родительском чате в октябре 2020 года, во время суда угрожал расправой основному свидетелю, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксану Черединину.

«Сегодня после завершения судебного заседания основной фигурант уголовного дела высказал угрозу расправы в адрес свидетеля обвинения, которая являлась очевидцем конфликта и в ходе допроса подробно рассказала об обстоятельствах совершения преступлений», — сообщила Черединина.

После заявления подсудимого, гособвинитель составил рапорт о наличии признаков преступления в словах подсудимого, после чего передал его в следственные органы.

Конфликт в родительском чате произошел в конце октября 2020 года. Роман Гребенюк якобы оскорбил одну из участниц, после чего она попросила брата, Арсена Мелконяна, разобраться с Гребенюком. Мелконян подстерег его у банка и избил, после чего Гребенюк впал в кому и умер не приходя в сознание 1 ноября.

Ранее сестре обвиняемого в убийстве из-за ссоры в чате избрали меру пресечения.