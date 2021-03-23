Минздрав США считает, что исследование вакцины AstraZeneca содержит устаревшую информацию

Представители Министерства здравоохранения и социальных служб США во вторник, 23 марта, заявили, что исследование вакцины AstraZeneca может содержать устаревшую информацию, сообщает Associated Press.

Фармацевтическая компания AstraZeneca в понедельник, 22 марта, сообщила, что информация, на основе которой было сделано исследование в США, содержит описания случаев, собранные до 17 февраля.

Согласно исследованию, среди 30 тыс. американцев, сделавших прививки, только у 79% появилась защита от коронавируса. В это число входит и пожилое население. Также указывается, что среди получивших вакцину не отмечены случаи госпитализации.

Кроме того, представители компании утверждают, что независимые наблюдатели не отмечали случаев появления тромбозов у испытателей, но Минздрав США считает, что AstraZeneca предоставила устаревшую информацию.

«Мы выражаем сомнение, что компания AstraZeneca могла включить устаревшую информацию из этого исследования, которая могла дать неполное представление о данных об эффективности вакцинирования», — передает американский Минздрав сообщение Совета по мониторингу данных и безопасности.

Представители AstraZeneca обещали, что в течение 48 часов они опубликуют новые данные.