Названа возможная причина очередного отравления детей в Дагестане

Первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко заявил, что причиной отравления 13 детей в Дагестане могла стать некачественная вода. Его слова приводит ТАСС.

Замминистра отметил, что заболевание не связано с пищеблоками. Он добавил, что, по данным начальника управления образования Гергебильского района, шесть детей находятся на амбулаторном лечении, семь — лежат в больнице. Известно, что двое детей в стационаре в состоянии средней тяжести, а пятеро — в легкой.

Ранее сообщалось, что в Дагестане 13 детей в возрасте от 2,5 до 11 лет поступили в местные больницы с признаками кишечной инфекции. По факту произошедшего региональная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Новый инцидент с отравлением в Дагестане стал уже пятым в текущем году.