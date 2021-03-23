Арестованный губернатор Белозерцев рассказал, что не успел вернуть подаренные часы Breguet

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы, 22 марта 2021... Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы, 22 марта 2021...
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы, 22 марта 2021...
Пресс-служба Басманного суда/РИА «Новости»

Член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович рассказала, что губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, арестованный по обвинению в коррупции, не успел вернуть часы фирмы Breguet, подаренные ему другим фигурантом дела, из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение Литвинович.

«Он сказал, что ему подарил, действительно, Шпигель (Борис Шпигель, бизнесмен)», — заявила член ОНК.

По словам Белозерцева, он хотел вернуть часы обратно Шпигелю, как только узнал об их стоимости, но не успел этого сделать из-за введения коронавирусных ограничений, уточнила наблюдатель.

Ранее Литвинович сообщила о том, что Белозерцев не признал вину в получении взятки.

Накануне стало известно об аресте губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по делу о взятке в размере 31 млн рублей. Также были арестованы пятеро фигурантов дела, подозреваемых в даче взятки губернатору: глава группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Борис Шпигель, его жена Евгения Шпигель, директор ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антон Колосков, Геннадий Марков и Федор Федотов.