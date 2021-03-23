В ОНК рассказали, что губернатор Белозерцев не признает вину в коррупции

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович подтвердила, что губернатор Пензенской области Иван Белозерцев не признает вину в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС.

«Белозерцев нам рассказал, что виновным себя не признает, арест стал для него неожиданностью. Говорит, что претензий к нему не было, работал он хорошо, все госпрограммы выполнял. И вообще, говорит, что он патриот. Мы попросили, чтобы ему принесли книги, он хочет классику», — сказала наблюдатель.

Член ОНК добавила, что у Белозерцева нет жалоб на условия содержания и питание в изоляторе временного содержания на Петровке. Она уточнила, что губернатор содержится в камере один, его самочувствие удовлетворительное, выдаются необходимые лекарства. Также Литвинович рассказала, что с Белозерцевым «обращались корректно», давления не оказывали.

Накануне стало известно об аресте губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по делу о взятке. По подозрению во взяточничестве были задержаны еще пятеро фигурантов дела. По версии следствия, в период с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесмена Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и ценностей в размере более 31 млн руб.