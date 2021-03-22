В ХМАО три человека задержаны по подозрению в подготовке теракта

В Ханты-Мансийского автономном округе три человека задержаны по подозрению в подготовке теракта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

«Задержаны трое жителей ХМАО. Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт», — сказал источник.

Подозреваемые живут в Сургутском районе ХМАО. Другие подробности не уточняются. Официальных комментариев пока не поступало.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Адыгее, его намеревался устроить сторонник международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).