Посетителям казанского цирка вернут деньги после драки слонов

Директор цирка Рамиль Шарифуллин заявил, что зрителям, в результате отмененного циркового представления по вине слонов, устроивших драку на манеже, вернут деньги за билеты. Об этом сообщает агентство REGNUM.

«Мы вернем деньги за вечернее представление, которое было полностью отменено. Стопроцентный возврат билетов без всяких вопросов», — отметил Шарифуллин.

По словам руководителя цирка, развлекательное учреждение понесет крупные убытки, размер которых составит около 1 млн руб.

Кроме того, в скором времени будет собрано экспертное собрание, которое решит, как в будущем работать с подравшимися слонами.

Ранее дрессировщик слонов Московского цирка Никулина Андрей Дементьев-Корнилов рассказал, почему в казанском цирке подрались слоны во время выступления.

21 марта в казанском цирке слоны подрались во время представления. Никто не пострадал, зрители успели покинуть свои места.