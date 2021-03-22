Регулятор ЕС отправит в Россию инспекцию для проверки «Спутника V»

Глава Департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) Марко Кавалери заявил, что в Россию будет направлена инспекция для проверок клинических испытаний и производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

По его словам, в отношении российского препарата идет циклическая проверка.

«В апреле мы проведем инспекцию в России как в том, что касается производства, так и клинических исследований», — рассказал Кавалери в эфире итальянского телеканала Rai3.

Он добавил, что после проверки эксперты попытаются понять, к какому времени у ЕМА будут все данные, необходимые для одобрения «Спутника V».

Отмечается, что помимо российской вакцины в данный момент проверку проходят немецкая Curevac и американская Novavax.

Ранее В Евросоюзе рассказали о сложностях в одобрении «Спутника V»

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».