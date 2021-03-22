В России подтвердили еще 9 284 новых случая коронавируса

В России выявили 9 284 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперштаб в Telegram-канале.

Также за прошедший день вылечились 7 790 пациентов, скончался 361.

За весь период пандемии инфекция подтвердилась у 4 466 153 жителей России, выздоровели 4 077 185, умер 95 391 человек.

Ранее сообщалось, что защитные антитела к COVID-19 не вырабатываются у 20% переболевших.