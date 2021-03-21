Москвичам пообещали скорое потепление

Потепление в Москве начнется со среды, 24 марта, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА «Новости».

«Предстоящая неделя в Центральной России ознаменуется перестройкой атмосферных процессов на весенние рельсы», – рассказал синоптик.

По его словам, в первой половине неделе погодой будет управлять снежный циклон. Так, 22 и 23 марта под утро температура в столице составит от 0 до -5°С, днем столбики термометра покажут от -2°С до +3°С. При этом ночь на среду, 24 марта, ожидается самой холодной – температура опустится до -4...-9°С.

В среду же в Москву придет антициклон, который будет управлять погодой до выходных, рассказал Тишковец. Так, 24 марта дневная температура составит +1...+6°С , при этом с каждым днем воздух будет прогреваться сильнее, к концу недели потеплеет до +5...+10°С.

Ранее Тишковец рассказал, что метеорологическая весна в России, то есть время, когда среднесуточная температура становится положительной, начнется 25 марта.