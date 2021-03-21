Прокуратура начала проверку из-за пожара в шахте под Белгородом

Прокуратура Белгородской области начала проверку соблюдения правил промышленной безопасности в связи с пожаром в шахте рудника в поселке Яковлево, сообщается на сайте ведомства.

«В ходе надзорных мероприятий, проводимых с привлечением контролирующих органов, будет дана оценка действиям должностных лиц организации в части соблюдения законодательства о промышленной безопасности», – указано в сообщении.

В настоящее время возгорание локализовано, сообщает ТАССсо ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

Ранее сообщалось, что в шахте рудника в поселке Яковлево Белгородской области загорелся проходческий комбайн. В момент возгорания в шахте находились 277 человек, все они подняты на поверхность, в результате инцидента никто не пострадал.