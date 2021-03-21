Синоптик рассказал, когда в России начнется метеорологическая весна

Метеорологическая весна в России, то есть время, когда среднесуточная температура становится положительной, начнется 25 марта. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос»‎ Евгений Тишковец, сообщил канал «Звезда».

«Будет много солнца, никаких осадков. Суточные колебания температуры станут более значимыми», — сказал Тишковец.

По его словам, 22-23 марта в Центральной части страны будет пасмурно с температурой от 0°С до +3°С. 24 марта начнется потепление: днем воздух будет прогреваться до +6°С, ночью может опускаться до –10°С. 25-26 марта днем будет +3-8°С.

«На следующей неделе нас ожидает наступление так называемой метеорологической весны», — заключил Тишковец.

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