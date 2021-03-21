Гинцбург заявил, что защитные антитела к COVID-19 не вырабатываются у 20% переболевших

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у минимум 20% граждан, перенесших COVID-19, не вырабатывают защитные антитела к коронавирусу. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Среди переболевших [COVID-19] — это хорошие экспериментальные данные, не менее 20% не вырабатывают защитных антител», — заявил Гинцбург.

Он также порекомендовал этой категории населения пройти вакцинацию для гарантированной выработки антител.