Гинцбург заявил, что защитные антитела к COVID-19 не вырабатываются у 20% переболевших

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Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор... Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор...
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор...
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у минимум 20% граждан, перенесших COVID-19, не вырабатывают защитные антитела к коронавирусу. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Среди переболевших [COVID-19] — это хорошие экспериментальные данные, не менее 20% не вырабатывают защитных антител», — заявил Гинцбург.

Он также порекомендовал этой категории населения пройти вакцинацию для гарантированной выработки антител.