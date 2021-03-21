С губернатором Пензенской области проводят следственные действия

МВД проводит следственные действия с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Губернатора опрашивают в рамках следственных действий», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД проводят обыски у целого ряда чиновников региона.

При этом пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина заявила в Telegram-канале, что не располагает данными относительно действий силовых структур, поэтому информацию не комментирует.