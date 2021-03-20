Около 400 жителей Хельсинки вышли на протест против коронавирусных ограничений

В Хельсинки около 400 жителей вышли на протест против введенных из-за коронавируса ограничений. Об этом сообщила полиция города в Twitter.

«Сейчас на (площади) Кансалайстори собралось около 400 протестующих», — говорится в сообщении.

Правоохранители призвали соблюдать дистанцию и не снимать защитные маски. На месте дежурят около 10 полицейских машин, они не вмешиваются в происходящее.

Протестующие держат в руках плакаты «Жить или бояться?», «Снять ограничения, открыть бары», «Не бойся меня, обнимемся», «Мы за права человека», «Требуем работы» и другие. Протестующие организовали импровизированную трибуну, с которой раскритиковали действия властей.

В Финляндии коронавирусом заразились 71 123, скончались 805 человек.

Ранее полиция в Амстердаме применила водометы против митингующих, которые протестуют против ограничений, введенных из-за коронавируса. На акцию вышли больше 250 человек. Они собрались на Музейной площади в центре Амстердама.