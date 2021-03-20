В Амстердаме противников ограничений по коронавирусу разгоняют водометами

Полиция в Амстердаме разгоняет водометами митингующих, которые протестуют против ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости».

На акцию вышли больше 250 человек. Они собрались на Музейной площади в центре Амстердама. Полиция призывала протестующих разойтись, после применила водометы, чтобы разогнать митинг.

В Нидерландах коронавирусом заразились 1 203 622, скончались 16 379 человек.

Ранее в Гааге конные патрули полиции разогнали митинг против коронавирусных ограничений.