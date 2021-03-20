«Скопинский маньяк» пытался продать СМИ подробности о своих преступлениях

«Скопинский маньяк» Виктор Мохов пытался продать журналистам ранее неизвестные подробности своих преступлений. Об этом сообщает RT.

С Моховым несколько раз пытались связаться, когда он сидел в тюрьме, однако он отвечал прессе отказом. Однако в августе 2020 года он обратился в СМИ, заявив, что хочет выпустить телешоу, чтобы разоблачить одну из своих жертв — Екатерину Жарову, которую «до сих пор любит». За это он потребовал гонорар.

«В первую очередь мне нужны деньги на ремонт дома и приобретение всего необходимого, много денег. Поэтому хотелось знать, на что могу рассчитывать. Я переписывался с некоторыми довольно известными журналистами, и они мне столько лапши на уши навешали», — заявлял он редакции RT.

Как отмечает телеканал, преступник не требовал выплатить ему аванс, а рассчитывал получить деньги разом после освобождения. Поскольку редакция отказалась от подобной «сделки», Мохов перестал туда писать.

Ранее «скопинский маньяк» заявил о получении гонорара от Собчак.

3 марта Виктора Мохова выпустили на свободу после отбытия срока в колонии в Саратовской области.

В 2000 году в городе Скопин он похитил двух девушек в возрасте 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. Мохов морил их голодом, держал без света, наносил телесные увечья.

Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года их освободили. Скопинский районный суд спустя год приговорил Виктора Мохова к 17 годам колонии строгого режима, в дальнейшем этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.