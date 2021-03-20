В Исландии впервые за 6 тысяч лет пробудился вулкан Фаградалсфьяль

На полуострове Рейкьянес в Исландии извергается вулкан Фаградалсфьяль. Об этом сообщает сайт национального метеорологического бюро страны.

По данным бюро, извержение вулкана началось в пятницу, 19 марта, в 20.45.

«Извержение представляет собой трещину длиной около 500-700 м», — сказано в сообщении.

Уточняется, что лава растеклась в пределах 1 км.

В бюро также сообщили, что код авиации для Рейкьянеса был повышен до красного.

Как передает Associated Press, этот вулкан не был активен последние 6 тысяч лет. Это вулканическое извержение на полуострове стало первым за 781 год.