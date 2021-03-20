Гендиректора завода задержали за хищение при ремонте крейсера «Адмирал Кузнецов»

В рамках расследования уголовного дела о хищении средств при ремонте российского авианосца «Адмирал Кузнецов» задержали гендиректора судоремонтного завода в Мурманске. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, в рамках расследования данного дела прошли десять обысков. По его словам, следственные действия проводились и в самом акционерном обществе «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод», и по местам жительства руководящих сотрудников предприятия.

Уточняется, что основанием для этого являлось уголовное дело, которое было заведено против генерального директора завода, подозреваемого в хищении порядка 45 млн рублей. Речь идет о средствах, выделенных на ремонт крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» Северного флота.

12 декабря 2019 года на этом российском авианосце произошел пожар. В результате инцидент погибли два человека, еще 14 пострадали. Позднее глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов отмечал, что крейсер «Адмирал Кузнецов» не получил критических повреждений во время пожара. Затем он заявлял, что ущерб от пожара на корабле превысит 300 млн рублей.