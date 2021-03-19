Стало известно об удачном спасении от взрыва мальчика из Химок
Максимс Краюшкинс
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После взрыва в жилом доме в Химках ребенку удалось выжить благодаря сложившимся над ним бетонным плитам. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник.
«Ему крайне повезло, плиты сложились над ним буквой Л, он был в пространстве между ними», — говорится в сообщении.
Отмечается, что другой ребенок погиб из-за осколков, образовавшихся при взрыве.
Как сообщалось до этого, три человека стали жертвами взрыва в жилом доме в Химках, еще четыре человека пострадали.
Ранее в Химках на восьмом этаже дома на улице Зеленая произошел взрыв.
Отмечается, что после взрыва произошло возгорание, затронувшее пять квартир. Кроме того, произошло обрушение межквартирных перегородок.
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