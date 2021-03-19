На Украине иностранцев могут обязать предоставлять справки об отсутствии COVID-19

На Украине в скором времени могут обязать всех иностранцев, прибывающих в страну, предоставлять справку об отрицательном тесте на коронавирус. Об этом заявил глава Минздрава страны Максим Степанов, передает ТАСС.

«Уверен, что на ближайшем заседании правительства этот вопрос будет рассмотрен, и все граждане других стран, которые въезжают на Украину, независимо от уровня заболеваемости в их странах, должны будут предоставить справку о том, что не более чем за 48 часов до того, как они въехали, они сделали тест ПЦР, и этот тест негативный», — сообщил министр.

Ранее сообщалось, что власти Киева с субботы, 20 марта, на три недели вводят строгий карантин в городе из-за резкого роста числа случаев коронавируса. Будет запрещена работа учреждений культуры, будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, работа торгово-развлекательных центров продуктовых магазинов. Запрет не будет распространен на аптеки, зоомагазины, магазины по продаже средств гигиены и бытовой химии.

По последним данным, на Украине уже выявлено 1 553 659 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 1 289 841, скончались 30 811 человек.