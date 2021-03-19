В Химках взорвался жилой дом

В подмосковных Химках на восьмом этаже дома на улице Зеленая произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

«В доме по улице Зеленой в Химках произошел взрыв на восьмом этаже. Что взорвалось, устанавливается, на место направлены оперативные службы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после взрыва произошло возгорание, горят пять квартир.

Кроме того, произошло обрушение межквартирных перегородок.