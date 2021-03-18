Стало известно, когда Россия представит вакцину от коронавируса для животных

В конце апреля Россельхознадзор представит вакцину от коронавируса для животных. Об этом сообщило подведомственное издание «Ветеринария и жизнь».

«Вакцина находится на стадии регистрации и появится на рынке в ближайшее время. Уже открыт предзаказ на новый препарат», — говорится в публикации.

Отмечается, что препарат представят на X Международном ветконгрессе, который пройдет с 20 по 23 апреля в особой экономической зоне «Технополис» в Москве.

Вакцина будет называться «Карнивак-Ков». Ее можно будет вводить пушным зверям, собакам и кошкам. Препарат разработало научное учреждение Россельхознадзора — Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»).

Ранее в Сан-Диего от коронавируса привили обитателей зоопарка.