Осужденного на 10 лет за взятки экс-главу Удмуртии отпустят из тюрьмы из-за болезни

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Исполняющий обязанности главы Удмуртской Республики Александр Соловьев во время представления... Исполняющий обязанности главы Удмуртской Республики Александр Соловьев во время представления...
Исполняющий обязанности главы Удмуртской Республики Александр Соловьев во время представления...
Константин Ившин/РИА «Новости»

Завьяловский районный суд постановил освободить осужденного за взяточничество экс-главу Удмуртии Александра Соловьева от отбывания наказания из-за болезни. Об этом РИА «Новости» рассказали в суде.

Как сообщается, ранее в суд поступило ходатайство об освобождении его от дальнейшего отбывания наказания в связи с болезнью.

Собеседник агентства отметил, что суд удовлетворил это ходатайство. «Но штраф, назначенный ранее судом, остаётся в силе», — сказал он.

14 октября 2020 года 70-летний Соловьев был признан виновным в получении взяток на сумму более 139 млн рублей. Он получил десять лет колонии строгого режима и был оштрафован на 275 млн рублей. Изначально бывший глава региона признавал себя виновным, однако потом передумал. Мужчина заявил, что давал показания под давлением.