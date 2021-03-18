Осужденного на 10 лет за взятки экс-главу Удмуртии отпустят из тюрьмы из-за болезни

Завьяловский районный суд постановил освободить осужденного за взяточничество экс-главу Удмуртии Александра Соловьева от отбывания наказания из-за болезни. Об этом РИА «Новости» рассказали в суде.

Как сообщается, ранее в суд поступило ходатайство об освобождении его от дальнейшего отбывания наказания в связи с болезнью.

Собеседник агентства отметил, что суд удовлетворил это ходатайство. «Но штраф, назначенный ранее судом, остаётся в силе», — сказал он.

14 октября 2020 года 70-летний Соловьев был признан виновным в получении взяток на сумму более 139 млн рублей. Он получил десять лет колонии строгого режима и был оштрафован на 275 млн рублей. Изначально бывший глава региона признавал себя виновным, однако потом передумал. Мужчина заявил, что давал показания под давлением.