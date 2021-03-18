Названы сроки строительства опреснителя для Ялты

Вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов рассказал, что было принято решение о строительстве опреснительной установки в Ялте, передает РИА «Новости».

«По Ялте уже начали проектировать. Контракт планируется заключить в июне», — сообщил Кабанов.

По его словам, строительство планируется начать летом нынешнего года, а закончить в конце — 2022 года. В настоящее время идут предварительные проектные проработки, добавил вице-премьер.

Ранее вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов заявил, что решение проблемы водоснабжения полуострова может быть найдено к лету.

На прошлой неделе глава Крыма Сергей Аксенов поручил оперативному штабу проработать худшие сценарии ситуации с водоснабжением полуострова.