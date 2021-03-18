Против администрации Байдена подали иск из-за трубопровода Keystone XL

Генеральные прокуроры 21 американского штата подали иск против администрации президента Джо Байдена из-за указа, который блокирует строительство трубопровода Keystone XL на границе США и Канады, говорится в заявлении генпрокурора Техаса Кена Пакстона. Об этом сообщает РИА «Новости».

Подавшие иск заявили, что у Байдена «нет односторонних полномочий, чтобы менять энергетическую политику, установленную конгрессом США». В своем иске, который был подан в федеральный окружной суд Техаса, они требуют отменить указ Байдена о блокировке строительства трубопровода.

«Решение предоставить или отказать в разрешении на строительство или эксплуатацию нефтепровода через международную границу с Канадой является регулированием межгосударственной торговли или торговли между штатами. По конституции полномочия регулировать международную или межштатную торговлю принадлежат конгрессу, а не президенту», - заявили генпрокуроры.

Вскоре после вступления в должность президента Байден подписал указ, блокирующий строительство трубопровода Keystone XL на границе Канады и США. Канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что Канада разочарована указом. Премьер канадской провинции Альберта Джейсон Кенни призвал Трюдо добиться, чтобы указ президента США Джо Байдена имел пропорциональные экономические последствия для Вашингтона.

Бывший глава Госдепа Майк Помпео ранее прокомментировал отказ новой администрации США от строительства нефтепровода Keystone XL из Канады в США. По его словам, этим решением демократы «уничтожили 10 тыс. рабочих мест».

По версии Помпео, спецпосланник президента США по климату Джон Керри считает, что американцы, которые не получили работу, связанную с нефтепроводом, «пойдут делать солнечные батареи». Экс-глава американского внешнеполитического ведомства уверен, что этого не случится.