Крым обратится в ООН из-за водной блокады Украины

Постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что республика готовит официальное обращение в ООН из-за водной блокады полуострова. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы подготовим по этому поводу официальное обращение в ООН. Мы не скандалисты, но этот вопрос не намерены замалчивать. Мир должен знать правду», — сказал Мурадов.

Ранее постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что стремление властей Украины лишить жителей Крыма водного ресурса можно приравнять к попытке геноцида.

По его словам, Киев продолжает спекулировать на теме водоснабжения полуострова и придумывать планы по возможной водной блокаде Крыма. Он напомнил, что помимо этого Украина стала организатором экономических и транспортных ограничений на полуострове. При этом постпред добавил, что водная блокада может обернуться трагедией как для Крыма, так и для Херсонской области Украины, которая граничит с полуостровом.