Памятник Воину-освободителю из огнеупорного материала сгорел в Татарстане

Памятник Воину-освободителю сгорел в городе Заинск в Татарстане, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу республиканского управления МЧС России.

В ведомстве рассказали, что информация о пожаре поступила в 18.39 мск, в 18.50 открытое горение было ликвидировано.

«Горел памятник Воину-освободителю из композитного материала», – заявили в МЧС.

Как сообщается на сайте Заинского муниципального района Татарстана, памятник, установленный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, «изготовлен из огнеупорного материала – полимера».

Прокуратура начала проверку исполнения контрактных обязательств при установке памятника, в том числе в части использования огнеупорных материалов, рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.