Взрыв телевизора унес жизни пяти человек под Тамбовом

В Тамбовской области в поселке Филатовский пять человек погибли после взрыва телевизора. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«Хозяин дома 1971 года рождения и его два брата 1959 года рождения и 1967 года рождения, а также их знакомые — жители этого же села 1964 года рождения (мужчина) и 1975 года рождения (женщина) — после распития спиртных напитков остались ночевать в доме. В одной из комнат взорвался телевизор, в результате его возгорания произошло сильное задымление», — говорится в сообщении.

Отмечается, что люди, находившиеся в соседней комнате, отравились угарным газом.

Согласно сообщению, следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).