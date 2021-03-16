Мясников назвал переизбыток кальция симптомом рака
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что переизбыток кальция является одним из симптомов онкологического заболевания. Об этом сообщает «Россия 1».
Он добавил, что снижать количество кальция в организме не имеет смысла, потому что его повышение является не следствием, а причиной заболевания.
«Вопрос не в том, к чему это приведет, вопрос в том, почему это произошло. Потому что 90% случаев гиперкальциемии — это всего два диагноза. Либо аденома щитовидной железы, либо рак», — рассказал Мясников.
Врач уточнил, что избыток кальция, как правило, говорит об онкологическом заболевании почки или легкого. При обнаружения переизбытка минерала эти органы необходимо обследовать в первую очередь, подчеркнул специалист.
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