Мясников назвал переизбыток кальция симптомом рака

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что переизбыток кальция является одним из симптомов онкологического заболевания. Об этом сообщает «Россия 1».

Он добавил, что снижать количество кальция в организме не имеет смысла, потому что его повышение является не следствием, а причиной заболевания.

«Вопрос не в том, к чему это приведет, вопрос в том, почему это произошло. Потому что 90% случаев гиперкальциемии — это всего два диагноза. Либо аденома щитовидной железы, либо рак», — рассказал Мясников.

Врач уточнил, что избыток кальция, как правило, говорит об онкологическом заболевании почки или легкого. При обнаружения переизбытка минерала эти органы необходимо обследовать в первую очередь, подчеркнул специалист.

Ранее онколог сравнил опасность копченой колбасы с пачкой сигарет.