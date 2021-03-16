Премьер Франции сообщил о третьей волне COVID-19 в стране

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Во Франции началась третья волна заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс в ходе выступления в Национальном собрании. Его слова приводит BFMTV.

«Мы находимся в своего рода третьей волне эпидемии», – заявил Кастекс.

Глава французского правительства подчеркнул, что новая волна характеризуется циркуляцией множества вариантов патогена.

16 марта стало известно, что в регионе Бретань на северо-западе Франции обнаружен новый вариант коронавируса.