Премьер Франции сообщил о третьей волне COVID-19 в стране
Полина Рутковская
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Во Франции началась третья волна заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс в ходе выступления в Национальном собрании. Его слова приводит BFMTV.
«Мы находимся в своего рода третьей волне эпидемии», – заявил Кастекс.
Глава французского правительства подчеркнул, что новая волна характеризуется циркуляцией множества вариантов патогена.
16 марта стало известно, что в регионе Бретань на северо-западе Франции обнаружен новый вариант коронавируса.
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