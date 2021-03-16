В центре Гамалеи рассказали, можно ли пить алкоголь после прививки от COVID-19
Виктория Старостина
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Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что употреблять алкоголь после вакцинации от COVID-19 можно, но в разумных пределах. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
По его словам, алкогольные напитки можно употреблять в разумном количестве, однако нужно помнить, что этиловый спирт в больших концентрациях подавляет размножение клеток.
«Этиловый спирт является ядом не только для наших нейронов, но и для всех наших клеток, в том числе для клеток иммунной системы», — отметил Гинцбург.
Ранее директор Центра имени Гамалеи заявил, что к маю в Италии планируют ежемесячно производить 10 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
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