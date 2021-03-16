Песков оценил снятие ограничений по COVID-19 в Крыму в преддверии годовщины референдума

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снятие запрета на проведение массовых мероприятий в Крыму.

«Мы все потихоньку выходим из ковидных ограничений. Кривая инфицированных позволяет идти по этому пути», — сказал он журналистам.

Представитель Кремля напомнил, что каждый регион самостоятельно принимает решения, связанные с ограничениями по коронавирусу, такие полномочия были предоставлены субъектам еще в начале пандемии.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, введенном из-за пандемии коронавируса. Так, было разрешено проведение массовых мероприятий 16 и 18 марта по случаю празднования седьмой годовщины воссоединения полуострова с Россией.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.