За сутки в России выявлено 9393 новых случая коронавируса

В России выявлено 9393 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Также за последние сути зафиксировано 10 644 случая выздоровления. Число умерших за сутки составило 443 человека.

Источники оперштаба отмечают, что у 10,9% заболевших нет клинических проявлений болезни.

За все время пандемии коронавирус подтвержден у 4 409 438 жителей России, выздоровели 4 014 220, скончались 92 937.

Ранее стало известно, что число выздоровевших от коронавируса в России превысило 4 млн человек.