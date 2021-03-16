В хабаровском аэропорту завершен первый этап реконструкции аэродромного комплекса

В международном аэропорту Хабаровска завершен первый этап реконструкции аэродромного комплекса, сообщил во вторник сайт краевой администрации.

В эксплуатацию введены первая искусственная взлетно-посадочная полоса (ИВПП-1), модернизированные рулежные дорожки, часть перрона и площадка для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью.

Инфраструктуру аэродромного комплекса дополнили две новые аварийно-спасательные станции – основная и стартовая, новые объекты радиотехнического и метеорологического обеспечения полетов, очистные сооружения.

Реконструированная взлетная полоса получила современное светосигнальное оборудование.

«Масштабная реконструкция аэродромного комплекса дает новый импульс развитию всей транспортной системы региона», — убежден врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

«В перспективе это будет способствовать росту валового регионального продукта на 10,4 млрд рублей, увеличению пассажиропотока до 3 млн человек в год. А главное – повышается качество обслуживания дальневосточников», — констатировал он.