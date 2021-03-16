Новый вариант COVID-19 обнаружен во Франции

Новый вариант коронавирусной инфекции обнаружен в регионе Бретань на северо-западе Франции. Об этом сообщается на сайте французского минздрава.

По данным ведомства, эту разновидность инфекции было нелегко выявить, так как у пациентов, у которых он был обнаружен, «были типичные для SARS-CoV-2 симптомы», однако ПЦР-тесты давали отрицательный результат.

Новый вариант коронавируса выявили в больничном центре в коммуне Ланьон в департаменте Кот-д`Армор. 13 марта в регионе было зарегистрировано 79 случаев COVID-19, восемь из них были новым вариантом, это помогло установить секвенирование.

В настоящее время ученые изучают новый вариант коронавируса и пытаются выяснить, как он реагирует на вакцинацию и антитела, выработанные во время предыдущих заражений.

По данным ведомства, власти Франции уже передали сведения о новом варианте в международные органы здравоохранения.

Ранее сообщалось, что на Украине выявили новую мутацию коронавируса.