Полиция начала проверку по факту «химической атаки» на редакцию «Новой газеты»

Полиция Москвы организовала проверку после заявления «Новой газеты» о «химической атаке» на редакцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«После заявления о неприятном запахе у главного входа в здание «Новой газеты» в Потаповском переулке проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, уже были проверены инженерные системы здания, сбоев в работе выявлено не было. Полиция просматривает записи с камер видеонаблюдения, взяты пробы воздуха. Утечки природного газа не обнаружено, уточнил источник.

Ранее в сети было опубликовано видео, как неизвестный распыляет химическое вещество у здания редакции «Новой газеты».